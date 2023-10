Al Castello Aragonese di Reggio Calabria il grande evento Bergarè | FOTO e INTERVISTE

StrettoWeb

Reggio Calabria si prepara per la seconda edizione di “Bergarè”, l’imperdibile appuntamento di animazione territoriale per la promozione e valorizzazione del Bergamotto. L’evento è organizzato dalla Camera di commercio di Reggio Calabria in collaborazione con il Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, ente preposto alla tutela, promozione e valorizzazione della DOP, la Città di Reggio Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, le associazioni imprenditoriali e gli operatori della filiera.

Stamane il sindaco metropolitano facente funzioni della Città Metropolitana ha preso parte alla presentazione della prestigiosa kermesse realizzata dalla Camera di Commercio d'intesa con la Metrocity ed il Comune di Reggio Calabria " Per il nostro territorio il bergamotto non è un semplice agrume, ma un simbolo della tradizione reggina. Ci stiamo sforzando da tempo per farlo comprendere e penso che già un primo risultato l'abbiamo ottenuto quando da più parti ormai lo chiamano 'bergamotto di Reggio Calabria'. Si tratta di una definizione che abbiamo lanciato due anni fa a Milano, nel nostro piano di marketing territoriale, parlandone in maniera importante, nelle fiere alle quali ha preso parte la Città metropolitana ", ha dichiarato Versace.

“Il bergamotto – aggiunge Versace – diventa più che mai un punto di riferimento per il nostro territorio, e occorre sforzarci sempre di più per farlo raccontare anche dove ancora non conoscono il bergamotto. Una grossa mano la possono dare i grandi imprenditori che in campo culinario, nella farmaceutica e nei profumi lo utilizzano da tempo, facendo passare – conclude – quel messaggio positivo che già noi come Ente pubblico, insieme alla Camera di commercio, stiamo facendo da tempo”.

L’evento si svolgerà da giovedì 26 ottobre 2023 a domenica 29 ottobre 2023 e coinvolgerà la città di Reggio Calabria e tutto il territorio calabrese. Location principale della manifestazione è il Castello Aragonese, uno dei luoghi di interesse storico-culturale più simbolici e rappresentativi della città.

