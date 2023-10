Calabria, Princi: “si lavora per lo Psicologo Scolastico e di Base”

StrettoWeb

Grande e attiva partecipazione al primo weekend del Corso di Alta Formazione in “Psicologia dello Sport“, nella sua seconda edizione, organizzato dall’Ordine Psicologi Calabria in collaborazione con il CONI Comitato Regionale Calabria e la Scuola Regionale del CONI Calabria, presso Palazzo Campanella a Reggio Calabria, svoltosi nei giorni del 23 e 24 settembre.

Sono intervenuti all’importante evento l’On.le Domenico Giannetta in rappresentanza del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Dott. Filippo Mancuso, la VicePresidente della Giunta Regionale, Dott.ssa Giusi Princi, il VicePresidente Ordine Psicologi Calabria, Dott. Fortunato Campolo, e il Prof. Demetrio Albino portando anche i Saluti del Presidente CONI Calabria, Avv. Maurizio Condipodero che ha fortemente voluto l’evento.

La Dott.ssa Graziella Zitelli e il Prof. Alberto Cei hanno successivamente avviato e condotto i lavori delle due giornate di intensa formazione, che proseguirà ad ottobre con il prossimo modulo programmato.

In particolare, in occasione dei Saluti, la Dott.ssa Princi ha illustrato tutte le azioni di sviluppo che la Regione Calabria ha attuato ad oggi per promuovere il benessere psicologico, come ad esempio il recente Tavolo Tecnico DSA e il conseguente piano di assunzione, fra cui 28 Psicologi nelle relative Equipe presso le ASP territoriali, per rispondere ad un bisogno mai contemplato sul territorio, oltre all’indispensabile contributo dello Sport quale volano di sviluppo dei giovani, valorizzati grazie alla imminente legge regionale dello Sport elaborata dalla Regione con il CONI Calabria, che sarà a breve presentata e accompagnata da puntuali stanziamenti, insieme ad altri urgenti provvedimenti e investimenti a partire anche dalla Scuola.

Infatti, la VicePresidente della Regione Calabria ha così annunciato, in anteprima, che i lavori di Giunta in relazione alle due leggi sullo Psicologo Scolastico e lo Psicologo di Base sono ormai in via di definizione a seguito della costante collaborazione con Armodio Lombardo (Presidente Ordine Psicologi Calabria), Gino Triglia, Marco Pingitore e Rocco Chizzoniti (Psicologi e Consiglieri Ordine Psicologi Calabria), che hanno scritto e presentato le due bozze di proposta in Cittadella Regionale a Catanzaro alla Dott.ssa Princi, proseguendo insieme nel loro sviluppo fino ad oggi.

Un lavoro comune che con grande impegno la Regione sta portando avanti e a compimento con i fondi necessari. La Regione Calabria, con appunto i nuovi POR, prosegue la VicePresidente, “sarà in grado di garantire entro l’inizio del 2024 lo Psicologo Scolastico e parallelamente lo Psicologo di Base”, con Psicologhe e Psicologi quali “figure strategiche e centrali” per la salute in Calabria.