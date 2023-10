Calabria, Occhiuto: “il definanziamento della linea ferroviaria Jonica è fake news”

StrettoWeb

“Periodicamente si legge del presunto definanziamento di 40 milioni di euro destinati all’elettrificazione della linea ferroviaria Jonica, a favore di Regioni del Nord, quali ad esempio il Veneto. Vorrei sgombrare una volta per tutte il campo da equivoci: questa è semplicemente una fake news. Anzi, proprio perché la nostra Regione ha tanti progetti già esecutivi e dunque immediatamente cantierabili, la Calabria è riuscita ad avere più risorse di quelle che originariamente le spettavano: un grande risultato che rivendico“. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“Piuttosto che di un definanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ad esempio, la nostra Regione è riuscita ad ottenere 128 milioni di euro in più per il completamento della Trasversale delle Serre. Soldi evidentemente sottratti ad altri territori che hanno mostrato una minore efficienza, alla pari di ciò che forse accadeva in passato per la Calabria. Tornando alla linea ferroviaria Jonica, la sua elettrificazione è una delle priorità del mio governo regionale e, lo ripeto, nessun definanziamento è stato ad oggi compiuto nei confronti della Calabria“, sottolinea Occhiuto.

“I lavori stanno andando avanti e stanno avanzando senza intoppi: dall’elettrificazione della tratta Sibari-Crotone (Lotto 2a) a quella della tratta Crotone-Catanzaro Lido (Lotto 2b), fino all’elettrificazione della tratta Lamezia Terme-Catanzaro (Lotto 1), a cui si aggiunge anche l’intervento di velocizzazione della tratta Lamezia Terme-Settingiano. A tutto questo si aggiungono inoltre una serie di interventi di manutenzione straordinaria nella tratta Sibari-Crotone: l’obiettivo è quello di consentire il raggiungimento della velocità di 200 km/h, che insieme all’elettrificazione della linea consentirà il transito dei treni più moderni”, rimarca Occhiuto.

“In termini di investimenti, e quindi di risorse e di tempistiche, è opportuno sottolineare che tutti hanno il target dell’attivazione entro il 2026. Al momento le progettazioni sono tutte completate, inclusa l’elettrificazione della tratta Catanzaro Lido-Melito. Per tutti gli interventi finanziati anche l’iter autorizzativo è già completato o in corso di completamento. Entro i primi mesi del 2024, pertanto, saranno completate le procedure di affidamento, così da dare inizio alle opere entro la fine dello stesso anno, per completarle entro il 2026”, conclude Occhiuto.