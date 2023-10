Calabria, gruppo di FDI in Consiglio Regionale: “straordinaria azione di Lollobrigida sui Pac”

StrettoWeb

“2,4 miliardi di euro liquidati in anticipo a 722 mila aziende del settore agricolo rappresentano un importante risultato per l’agricoltura per il quale ringraziamo il ministro Francesco Lollobrigida”. Così in una nota il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Regione Calabria. “Un fondamentale sostegno per un comparto strategico per l’Italia, che rappresenta la filiera del settore primario e soprattutto la vocazione identitaria del nostro Paese. Saranno migliaia le imprese calabresi che potranno godere dei benefici del Pac – prosegue la nota – avendo a disposizione risorse essenziali per la programmazione della loro attività”.

“Il ministro Lollobrigida sta lavorando, sin dal primo giorno dell’insediamento, per difendere l’agricoltura e il made in Italy da concorrenze sleali, grazie al solido e costante rapporto con i corpi intermedi e le associazioni di categoria. La Calabria e il Sud trarranno grande beneficio da questa misura – concludono i consiglieri regionali di Fdi – che si aggiunge ad altre iniziative di spessore messe in campo dal governo Meloni per difendere il nostro patrimonio agricolo anche da ottuse burocrazie europee”.