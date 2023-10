Calabria, domani 3 importanti appuntamenti per il presidente Occhiuto

StrettoWeb

Domani, venerdì 20 ottobre, si terranno presso la Cittadella regionale di Catanzaro tre importanti appuntamenti. In mattinata il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, accoglierà il presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj, in visita istituzionale in Calabria. Alle ore 9.30 il presidente Occhiuto e il presidente Begaj incontreranno i giornalisti nella zona antistante la Sala Verde.

Alle ore 10 il presidente Occhiuto e Licia Petropulacos, nuova consulente del governatore per Pnrr ed edilizia sanitaria, terranno una conferenza stampa, presso il dodicesimo piano della Cittadella, sui temi della sanità e sulle adesioni al “concorsone” indetto dalla Regione per reclutare medici di area critica.

Alle ore 11, infine, il Governatore accoglierà il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Seguirà, presso la Sala Giunta del dodicesimo piano, un incontro tra il presidente, il ministro, i direttori generali e i commissari delle Aziende sanitarie provinciali e delle Aziende ospedaliere calabresi. Al termine dell’incontro, intorno alle ore 12, il presidente Occhiuto e il ministro Schillaci rilasceranno dichiarazioni alla stampa.