I Bronzi di Riace sbarcano ad Atene: il seminario internazionale che unisce l’Università di Messina agli studi finlandesi

I Bronzi di Riace, non solo materia studio reggina e italiana: alla luce degli importanti e recenti ritrovamenti, la ricerca prosegue anche al di fuori dei confini nazionali grazie all’interesse di illuminati da tutto il mondo. Tra questi ricordiamo The Finnish Institute at Athens, l’Istituto di ricerca finlandese situato ad Atene che si occupa di promuovere la conoscenza della storia antica mediante gli scavi archeologici. L’istituto in questione ha quindi stretto una decisiva collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, nello specifico con il dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, dando vita ad un seminario di estrema importanza.

L’incontro è previsto per il prossimo 9 novembre ad Atene, nella sede dell’Istituto, dal titolo “News on the bronze statues in Riace” (Novità sui Bronzi di Riace): il convegno partirà alle 18 del pomeriggio e prevede una serie di interventi.

Konstantinos Tziampasis : “The well hidden secrets that come from the sea… a brief report on the bronze statues from the Mediterranean”

Discussione sui temi trattati