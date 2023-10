Brand ed estensione della DOP: due priorità assolute per il bergamotto di Reggio Calabria

StrettoWeb

“Brand ed estensione della DOP: due priorità assolute per il bergamotti di Reggio Calabria. Tratterò questo tema strategico venerdì 27 alle 18,30 assieme a Ezio Pizzi e Rocco Mafrica nel Castello Aragonese di Reggio Calabria. L’incontro fa parte del variegato programma del grande evento BERGARÈ 2023, dedicato al Bergamotto di Reggio Calabria, eccellenza mondiale di Reggio Città Metropolitana e del Made in Italy“. Così il prof Pasquale Amato in una nota stampa.

“Bergarè è organizzato dalla Camera di Commercio Metropolitana in collaborazione con la Città Metropolitana e con il Comune di Reggio Calabria. Sarà aperto giovedì 26 alle 10 della mattina con un Villaggio ricco 50 di stand di Prodotti a base di Bergamotto di Reggio Calabria e si concluderà domenica 29.

Finalmente il principe mondiale degli agrumi sarà protagonista di un grande evento nella città dove è nato, diffondendosi poi nell’area Metropolitana da Scilla a Monasterace“, scrive Amato.

“Ribadirò nel mio intervento le valide ragioni dello slogan che propongo da anni contro l’autolesionistico “Reggio non ha venduto mai grano“: il bergamotto di Reggio Calabria da secoli profuma il mondo, cura il mondo e delizia i palati del mondo“, conclude.