Bova Marina, riunione tecnica sul megaprogetto “Aspromonte in Città”

StrettoWeb

Al palazzo municipale di Bova Marina, ieri pomeriggio, si è svolta una riunione tecnica-operativa fra i sindaci, amministratori e tecnici dei Comuni di Africo, Bagaladi, Bova, Condofuri, Palizzi, Roccaforte del Greco e San Lorenzo sul megaprogetto “Aspromonte in Città” finanziato con fondi PNRR e il cui soggetto attuatore capofila è il Comune di Bova Marina. All’incontro hanno partecipato il sindaco Saverio Zavettieri, l’assessore comunale ai LLPP Elvira Tuscano e l’ingegnere Rosa Greco che, insieme a tutti i Comuni rappresentati, per Roccaforte del Greco il sindaco Domenico Penna, ai responsabili della società che si è aggiudicata l’incarico per la progettazione “Laboratorio di Sperimentazione Territoriale Ecosostenibile – LSTE: riqualificazione a verde urbano, rigenerazione e inclusione sociale, sviluppo economico” per un importo di € 3.300.000,00 nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana integrato “Aspromonte in città”, hanno istituito una rete per lavorare in sinergia sulle opere, in particolare sulla riqualificazione e rigenerazione urbana.

“Siamo molto soddisfatti dell’incontro con tutti i tecnici coinvolti nella realizzazione dei progetti – afferma l’assessore comunale Tuscano -. Grazie a questi lavori, i Comuni, in breve tempo, cambieranno volto: miglioreremo, oltre agli aspetti formali anche la distribuzione degli spazi e la vivibilità del territorio. Al termine dell’incontro, è stato creato un gruppo di lavoro per dare una linea univoca a tutti gli interventi, dall’urbanistica agli arredi urbani. Inoltre, il confronto con i tecnici è servito per definire le tempistiche di realizzazione degli interventi: dalla progettazione alla gara fino alla conclusione di ogni singola azione”, conclude la Tuscano.