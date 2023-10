Blitz anticamorra contro il clan Di Lauro, in manette il cantante Tony Colombo e la moglie

StrettoWeb

Guai per il cantante neomelodico Tony Colombo e la sua amata consorte, Tina Rispoli: i due, già da tempo, sono balzati agli onori della cronaca a seguito del tanto discusso matrimonio, in pompa magna chiaramente. A far discutere non è stata la differenza d’età (Colombo ha 11 anni in meno rispetto alla consorte), quanto al passato – che passato non era – della moglie. La Rispoli infatti è la famosa vedova del boss camorrista Gaetano Marino, ucciso in un agguato nel 2012.

Sembrava che la storia con il palermitano Tony Colombo, il cui idillio era stato coronato dalla canzone “Ti aspetto all’altare”, non avesse nulla a che fare con la criminalità organizzata. Ma gli episodi di oggi, 17 ottobre, confermano il contrario: i due sono tra i 27 arrestati del blitz antimafia che ha colpito il clan Di Lauro a Napoli. Nello specifico, la coppia avrebbe investito mezzo milione di euro in una fabbrica illegale di sigarette, ora posta sotto sequestro, creando così il marchio di moda “Corleone” e la bevanda energetica “9 mm”. Tutti nomi che, ovviamente, fanno pensare a un collegamento alla criminalità organizzata.

Tony e Tina sono accusati, insieme agli altri indagati, a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, violenza privata aggravata, associazione a delinquere finalizzata alle turbative d’asta aggravata agevolata, associazione a delinquere aggravata dall’aver agevolato un clan mafioso e dal carattere della transnazionalità finalizzata al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri.