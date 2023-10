Crotone, che disastro: vinceva 0-2 a Benevento, poi la rimonta e la sconfitta

StrettoWeb

Dalle stelle alle stalle. Sconfitta che brucia, per il Crotone, che perde a Benevento per 3-2 dopo essere stato sul doppio vantaggio fino all’ora di gioco. L’avversario era uno dei favoriti alla vittoria finale, così come i pitagorici, ma lo 0-2 faceva presagire ad altro e soprattutto a una cura forse “definitiva” da parte dei calabresi, i quali hanno iniziato così così questo campionato. La ferita, invece, si riapre, e si allarga pure.

E’ D’Ursi alla mezz’ora a sbloccare la sfida, mentre ci pensa Vitale a raddoppiare al 57′. E’ il momento di metterla in ghiaccio, ma il Benevento ci mette invece quattro minuti per riprenderla, con Simonetti e Pastina tra 61′ e 65′. E’ il pari che spezza le gambe agli ospiti e rilancia i padroni di casa, che fanno 3-2 al 75′ ancora con Simonetti. Il Crotone con questo stop resta lontano dai piani alti, mentre il Benevento rimane secondo a un punto dalla prima, la Juve Stabia.

Risultati Serie C girone C

Acr Messina-Avellino 1-0

Casertana-Catania 0-4

Virtus Francavilla-Giugliano 1-1

Benevento-Crotone 3-2

Foggia-Turris 2-1

Juve Stabia-Monopoli 1-0

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 14 Benevento 13 Latina 11 Foggia 11 Picerno 10 Turris 10 Potenza 10 Virtus Francavilla 8 Catania 7 Audace Cerignola 7 Taranto 7 Avellino 7 Crotone 7 Brindisi 6 Acr Messina 5 Giugliano 5 Casertana 4 Monopoli 3 Monterosi Tuscia 2 Sorrento 1