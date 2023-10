Bagnara: partono le finali del premio Mia Martini 2023

StrettoWeb

Con la prima finale targata 2023, partono ufficialmente le fasi finali della 29^ edizione del Premio Mia Martini, prestigioso evento nel ricordo della grande figlia della Calabria, nata a Bagnara Calabra. La manifestazione è insignita dalla Regione Calabria come evento di alto interesse artistico culturale. La sera del 6 ottobre sul palco allestito presso piazza Rosario a partire dalle ore 21,00, mini artisti e sempre verdi si contenderanno i prestigiosi riconoscimenti. Per la sezione “una Voce per Mimì” si contenderanno il prestigioso riconoscimento: Ambrosio Riccardo-Piemonte, Colosimo Alessandro – Calabria, Ghinassi Sara- Emilia Romagna, Unika – Sicilia, Truisi Samuel – Piemonte. Per la sezione Evergreen saliranno sul palco: Armuzzi Anna Flavia – Lazio, Breuzza Luca – Piemonte, Nene’ – Piemonte, Di Mare Alessandro – Piemonte, Lady Bree – Emilia Romagna, Pirro Andrea – Campania, Savino Cristiano – Toscana, Shmakova Maryna – Ucrania. Una serata avvincente a suon di note. Nel corso dell’evento, sarà consegnato anche il premio Mia Martini Etnosong 2023 ad un gruppo che si è distinto nel corso dell’anno.

La serata condotta da Domenico Milani vedrà la partecipazione di numerosi ospiti come: Il tenore Francesco Malapena, da “La sai l’ultima”, Tina Tripodi che delizierà il pubblico con le sue macchiette. Il trio etnico, Le ninfe della Tammorra, super ospite Antonino, vincitore della trasmissione televisiva “Amici” di Maria De Filippi e di “Tale e quale show” . Nel corso della sua esibizione presenterà il suo nuovo brano uscito da poco. “Una super serata- afferma Nino Romeo ideatore ed organizzatore del Premio – nel segno della musica, dello spettacolo e nel ricordo della grande ed indimenticabile Mia Martini, figlia illustre della Calabria”.