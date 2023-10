Azione, Calenda: “riparte il Terzo Polo ma senza Renzi. Campo largo? ecco cosa penso”

StrettoWeb

“Oggi riparte ufficialmente il lavoro del Terzo polo con Elena Bonetti, Ettore Rosato e tanti altri che vedrete qui”, è quanto ha affermato Carlo Calenda all’assemblea nazionale di Azione a Roma. “Il nostro è un posto dove le persone che vengono anche da partiti diversi possono stare insieme”, ha evidenziato. Calenda ha poi spiegato che “con Renzi abbiamo già chiuso da maggio, per scelte sua. Non andremo alle Europee con Italia Viva, ci rivolgeremo ad altri partiti e movimenti che fanno parte dell’Alde, cioè i liberali europei”.

“Noi facciamo la nostra Assemblea nazionale, che rappresenta anche un punto di contatto con esponenti della maggioranza e delle altre opposizioni. È il lavoro che facciamo sempre: cercare di far sedere intorno a un tavolo a parlare di problemi concreti, dal salario minimo alla sanità, perché la politica non può essere solo rumore di uno contro gli altri”, ha spiegato Calenda.

“Il campo largo? Come dicono gli americani, over my dead body. Dovrete passare sul mio corpo”, ha detto. “Noi andremo per l’alto mare aperto a prendere i voti finché non saremo talmente forti che saremo noi a dire agli altri con chi si vogliono alleare. Voglio che finisca il bipolarismo e voglio cambiare la politica in Italia“, conclude Calenda. Era presente il segretario del Pd, Elly Schlein.