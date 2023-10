Arpacal, dopo il duro colpo Occhiuto ha deciso: “la guiderà il direttore scientifico”

StrettoWeb

“Proporrò alla prossima Giunta di nominare come commissario dell’Arpacal l’attuale direttore scientifico in attesa di trovare un commissario, un direttore generale che possa guidare l’Arpacal che, sapete per me è stata molto importante in questi due anni in cui mi sono occupato di depurazione e che deve avere una marcia in più rispetto a quella che ha avuto in passato“. E’ quanto dichiarato dal presidente della Regione Roberto Occhiuto rispondendo ad una domanda dei giornalisti dopo l’arresto ai domiciliari del professore Carlo Maria Medaglia.

Medaglia, coinvolto in un’inchiesta della Procura di Roma su una presunta frode per progetti di ricerca, era stato individuato come nuovo commissario dell’Arpacal, l’Agenzia regionale per l’ambiente. “Non è semplice trovare persone – ha aggiunto Occhiuto – che siano disposte a venire a lavorare in Calabria. Appena troveremo qualcuno che abbia le caratteristiche che io ricerco per la guida di enti importanti come l’Arpacal, lo nomineremo“.