Arangea in festa: questa sera il concerto dei Dirty Frogs e la ginnastica ritmica

Nel panorama urbano, i quartieri periferici spesso si trovano in ombra rispetto al centro cittadino, considerati spazi di minor pregio e di scarsa attrattiva. Tuttavia, sta emergendo una tendenza che vede le comunità locali sfruttare la musica e attività artistiche come strumenti per valorizzare e trasformare questi quartieri, spesso emarginati e trascurati, trasformandoli in vere e proprie gemme culturali.

La musica si è sempre dimostrata una forma di espressione che ha un forte impatto nel valorizzare le periferie. Con la musica si possono portare avanti programmi educativi e culturali all’interno delle comunità, coinvolgendo i giovani e offrendo loro un’alternativa sana ad attività negative. Concerti, festival e spettacoli musicali trasformano le strade e le piazze in luoghi di ritrovo per residenti e visitatori, aumentando l’attrattività dei quartieri e generando nuove opportunità economiche per le attività locali.

Ed è proprio in quest’ottica che stasera, Venerdì 13 ottobre alle ore 21:00, ad Arangea nell’area localizzata di fronte alla piazza della chiesa di San Giovanni Nepomuceno appositamente allestita, i talentuosi ragazzi della band reggina “Dirty Frogs”, sempre attenta al sociale, nel contesto di una programmazione di eventi atti alla valorizzazione ed alla promozione dei quartieri periferici, offriranno uno spettacolo musicale che coinvolgerà, in primis, l’area di Arangea e tutto il circondario.

Aumentando, nel contempo, l’attrattiva del quartiere, daranno anche, nuove opportunità economiche alle attività locali che ne saranno, conseguentemente, coinvolte.

E non finisce qui! Perché evento nell’evento sarà presente l’asd Briritmica di Fabrizia Bordonaro e l’artista reggino Stefano Nava, che con un’estemporanea a tema rock, fisserà sulla sua tela il mood del momento. Inoltre tanto cibo, con degustazione prodotti tipici, menù pizza e panini con salsiccia.

“Altre sorprese ci attendono per la serata… volete sapere quali?? Vi aspettiamo per scoprirle insieme“, invitano gli organizzatori.