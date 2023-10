Appalti, protocollo d’intesa tra Guardia di Finanza e comune di Taormina

StrettoWeb

Questa mattina, presso la sede del Comune di Taormina, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, Col. t. SFP Gerardo Mastrodomenico e il Sindaco del Comune, On.le Cateno De Luca, hanno siglato un importante Protocollo di intesa in materia di contrattualistica pubblica. Il documento, che avrà la durata di ventiquattro mesi, costituisce un importante strumento per rafforzare il

sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle procedure in materia di appalti, con particolare riferimento alle risorse europee e nazionali correlate al PNRR e con l’obiettivo di intercettare possibili violazioni in tema di spesa pubblica e buon andamento della pubblica amministrazione. Più in particolare, nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali ed in attuazione del quadro normativo vigente, l’accordo di collaborazione ha la finalità di disciplinare le modalità di coordinamento e cooperazione interistituzionale, utili ad individuare situazioni di irregolarità nel settore degli appalti pubblici, nonché a contrastare possibili illeciti in materia di corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione.

A tal riguardo, il Comune di Taormina, nel novero delle misure volte ad assicurare la trasparenza dell’Ente ed il rispetto delle norme in materia di anticorruzione e di appalti pubblici, si impegna a segnalare al Comando Provinciale della Guardia di Finanza dati, notizie ed informazioni qualificate da elementi sintomatici di comportamenti fraudolenti o comunque situazioni di irregolarità sotto il profilo economico finanziario, meritevoli di approfondimento. Il Corpo della Guardia di Finanza, quale unica forza di Polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia di sicurezza economico finanziaria, potrà approfondire le segnalazioni ed elaborare le notizie ed i dati forniti ed esercitare i compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di spesa pubblica e di uscite dal Bilancio del predetto Ente. La proficua collaborazione tra Comune e Guardia di Finanza si propone, quindi, di garantire ancora di più che ogni singolo euro sia speso bene, assicurando trasparenza e legalità ad ogni livello, così prevenendo ogni tipo di illecita ingerenza, vieppiù criminale, nel tessuto economico e amministrativo di tutto il territorio provinciale.

L’odierna sottoscrizione del protocollo d’intesa conferma l’impegno delle Parti nel contrasto di tutte le situazioni patologiche nell’ambito della pubblica amministrazione, così cercando di intercettare, sin da subito, odiose condotte corruttive o di turbata libertà degli incanti, a discapito dei cittadini e dell’imprenditoria sana del nostro territorio.