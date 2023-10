StrettoWeb

Sulla pagina Facebook dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria è stato pubblicato un avvisto di apertura straordinaria della sede reggina. “Si informano i gentili utenti che martedì 17 ottobre 2023 l’Archivio di Stato di Reggio Calabria effettuerà un’ apertura straordinaria dalle ore 15:30 alle ore 19:30” si legge nell’avviso postato nella tarda mattina sui social.

Apertura prevista per domani, dunque, per l’Archivio di Stato di Via Casalotto, a Reggio di Calabria.