Un campione dal volto gentile: il calabrese Antonio Spadafora è campione nazionale di braccio di ferro

StrettoWeb

di Gianluca Congi – Umile, serio, buono. Antonio Spadafora è un ragazzo d’altri tempi, un giovane di 30 anni con una grande maturità, un sangiovannese doc. Lavora a Roma nella Polizia Roma Capitale ma come può scappa sempre nel suo amato paese d’origine. Cresciuto in una famiglia per bene con un padre, una madre e una sorella che gli hanno trasmesso i veri valori della vita. Antonio nel tempo libero da sempre segue la sua grande passione, il braccio di ferro. Sin da giovanissimo ha partecipato a importanti competizioni nazionali e internazionali arrivando secondo e terzo a livello nazionale di categoria e conquistando un quarto posto nel super match, una delle competizioni più importanti d’Europa.

Nei giorni scorsi, dopo tantissimi sacrifici, con tante gare vinte ed altre perse e dopo un periodo di riflessione che ha tenuto Antonio lontano dalle sfide, arriva il tanto meritato traguardo. Una vittoria così importante in un momento così inaspettato! Antonio riesce nell’impresa ed è finalmente campione italiano braccio di ferro della categoria 70 kg (braccio destro), non pago del prestigiosissimo titolo conquistato arriva anche terzo con il braccio sinistro. Che dire? Un vero baluardo dello sport. Un’esperienza che Antonio ha vissuto con il team Roma. Tanti auguri a un caro amico e collega che merita questi traguardi prestigiosi, nello sport come nella vita di ogni giorno.