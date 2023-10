Antica nave romana riportata alla luce in Sicilia con tutto il suo carico

StrettoWeb

Sono terminati i lavori di scavo e recupero del relitto della nave romana del terzo secolo dopo Cristo individuata nei fondali di Marausa, nel territorio di Misiliscemi, a pochi chilometri da Trapani. Il relitto, naufragato a circa cento metri dalla riva e a due metri di profondità, è in ottime condizioni. Non solo. A bordo è ben visibile un carico composto da contenitori da trasporto e una grande varietà di oggetti. Sono state già recuperate numerose anfore e materiali di grande pregio e fattura, portato al Museo archeologico Baglio Anselmi di Marsala per il primo trattamento conservativo.

I lavori, che erano stati avviati alla metà dello scorso mese di giugno, sono terminati con il recupero dello scafo. Dopo la prima fase di scavo e documentazione, a cui sono seguite le operazioni di recupero del carico, è iniziata la procedura di messa in sicurezza del relitto, grazie a reti e tessuto e il successivo ingabbiamento in una struttura metallica con appositi supporti costruita sul posto, che ha consentito di sollevare il relitto nella sua interezza. Già in precedenza lo scafo era stato messo in sicurezza, protetto e avvolto da strutture appositamente modellate per consentire il trasporto via mare dal luogo di ritrovamento fino al porto di Marsala.

La nave ‘Marausa 2’ verrà musealizzata

“Il team di archeologi e tecnici subacquei, coordinati dalla Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana – spiega l’assessore regionale ai Beni culturali e identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato –, ha progettato e diretto l’intera operazione di recupero che rappresenta un evento di straordinaria importanza. Per la prima volta in Sicilia viene effettuata una operazione complessa e delicata che ha consentito il trasporto via mare senza intaccare la struttura originaria dell’imbarcazione“.

Nel corso della prossima notte il relitto rimarrà sul molo a Marsala e domattina sarà trasferito, con trasporto eccezionale via strada, al Museo Baglio Anselmi. Qui verrà immerso in una piscina con acqua dolce per essere desalinizzato e al successivo trattamento conservativo di consolidamento e restauro nei laboratori del museo. La nave ‘Marausa 2’ verrà dunque musealizzata con il suo carico in una struttura attualmente in fase di individuazione nel territorio della provincia di Trapani.