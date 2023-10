Ma gli amministratori vedono il degrado di Reggio Calabria? La Panda bruciata a Modena la vedono solo i cittadini?

StrettoWeb

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dall’Associazione di Volontariato Forza Reggio al sindaco di Reggio Calabria, alla Questura, alla Prefettura e ai carabinieri. Nella missiva si chiede la rimozione di Fiat Panda bruciata e abbandonata in mezzo ai rifiuti, in zona Modena. Una situazione di degrado non più sostenibile, per i cittadini, che chiedono a gran voce il diritto al decoro urbano.

“Con la presente per comunicare alle Signorie Vostre la situazione sgradevole e indecente che si creata nel rione Modena difronte all’ingresso del “CONI”; è da circa due mesi che proprio in questa struttura sportiva frequentata da giovani e non, è stata abbandonata una Fiat Panda senza targhe che poi successivamente è stata data alle fiamme.

Ad oggi l’autovettura è circondata da un ammasso di rifiuti dal quale proviene anche un cattivo odore; non è un bel panorama da vedere e spero che l’Amministrazione Comunale provveda al più presto al ripristino di questa area, come spero che dopo anni vengono riqualificati e aperti ai giovani e alle associazioni sportive, i campi di calcio di Modena, Ciccarello, Cataforio e Mosorrofa.

Poi ci si lamenta che i ragazzi/bambini stiano sempre con gli smartphone in mano tra l’altro a guardare video di “bravate” oppure a ubriacarsi nei locali mentre dall’altra parte i servizi essenziali non esistono. Servirebbe un esame di coscienza se ormai la città è allo sbando totale“.