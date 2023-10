Ambulatorio di Oncologia all’ospedale di Polistena, Mattiani: “restituiamo dignità ai cittadini”

StrettoWeb

“L’apertura dell’Ambulatorio di Oncologia presso il P.O. di Polistena, è l’ennesima riprova del grande lavoro di ricostruzione della Sanità calabrese che stiamo facendo. Una sanità che stiamo cercando di far rinascere dalle macerie sotto le quali giaceva sepolta. Anni di diritti negati ai cittadini. Lo stiamo facendo grazie al lavoro sinergico di Istituzioni e Medici. Un lavoro intenso e silente, ma costante“. E’ quanto si legge in una nota stampa di Giuseppe Mattiani, presidente V Commissione Riforme.

“Oggi, come detto, un altro obiettivo raggiunto, l’attivazione presso l’ospedale di Polistena dell’ambulatorio di Oncologia, dove verranno effettuate prime visite oncologiche, controlli oncologici, prescrizioni di terapie orali e di supporto e, in prospettiva, dove si cercherà di attivare postazioni per la chemioterapia. Ciò consentirà ai nostri pazienti pianigiani, già provati dalla malattia, di poter usufruire delle terapie prescritte direttamente presso l’ospedale di Polistena, senza dover essere costretti a raggiungere l’ospedale di Melito Porto Salvo.

Nei mesi scorsi, avevo sottoposto la questione al Presidente Occhiuto e alla Dott.ssa Di Furia”, prosegue Mattiani.

“Li ringrazio, per l’enorme lavoro che stanno portando avanti e per essere sempre pronti ad ascoltare le proposte, le istanze e le necessità dei territori. Come non potrei ringraziare un grande uomo, oltre che autentico vanto per la sanità calabrese, qual è il Dott. Iaria. A Lui va tutta la mia riconoscenza da uomo delle Istituzioni e da calabrese. Continueremo nel percorso intrapreso, con la consapevolezza che è arrivato il momento di restituire dignità e diritti ai cittadini e ad un intero territorio“, conclude la nota.