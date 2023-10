Al via la settima edizione del “San Martino Fest” a Milazzo

StrettoWeb

A San Papino continuano senza sosta i preparativi per il “San Martino Fest”, l’apprezzata manifestazione autunnale che festeggia la spillatura del vino novello, che si svolgerà sabato 11 e domenica 12 novembre nella centrale piazza mamertina. La manifestazione, che ogni anno vede la presenza di centinaia di persone provenienti dall’hinterland, si realizzerà nel suo classico format con l’installazione di stand gastronomici per la degustazione di panini, caldarroste, vino novello e cannoli siciliani, oltre che di stand espositivi di artigianato ed hobbistica e giochi gonfiabili per bambini.

Tra le novità di questa edizione, Sabato 11 a partire dalle 9:00 si svolgerà un torneo di calcio per bambini denominato “Trofeo San Martino Fest”, organizzato dall’A.S.D. Gi.Fra. con la partecipazione delle scuole di calcio del comprensorio le quali verranno premiate nel corso della serata sul palco di piazza S.Papino.

Come sempre, molto atteso sarà il programma d’intrattenimento che animerà le due giornate di festa con l’esibizione di band locali, DJ set con discoteca sotto le stelle, animazione per bambini ed uno spettacolo comico con un ospite molto apprezzato dal pubblico, la cui identità verrà svelata nei prossimi giorni.

La manifestazione, giunta alla settima edizione, anche quest’anno verrà svolta con la collaborazione della Parrocchia SS. Crocifisso ed il patrocinio del Comune di Milazzo; proprio per questo, negli scorsi giorni, gli organizzatori hanno incontrato il Sindaco Pippo Midili definendo gli ultimi dettagli e presentando il progetto il cui incasso, proprio come nelle precedenti edizioni, sarà destinato a fini benefici. Il ricavato delle varie attività verrà infatti devoluto a sostegno di famiglie in difficoltà e a ragazzi bisognosi per il loro percorso di studi sia scolastico che universitario tramite l’istituzione di borse di studio. Ricordiamo che lo scorso anno sono state consegnate tre borse di studio del valore di € 500 ciascuna, offerte ad altrettanti studenti dell’ITT E. Majorana di Milazzo, oltre che 40 buoni spesa del valore di € 25 donati alla Charitas di S. Papino, più la somma di € 2000 consegnata alla Parrocchia del SS. Crocifisso per le iniziative caritatevoli.

Per sostenere l’evento sono in vendita, in giro per la città, dei biglietti del sorteggio, la cui estrazione avverrà al termine della serata di domenica 12, con diversi premi tra cui una TV smart 43’’, cena per due persone presso il Ristorante “Maurizio”, una friggitrice ad aria, 20 litri di vino novello, 5 litri di malvasia e dei buoni spesa del valore di 50 euro presso la macelleria “Valverde”, presso la libreria Filoramo e presso un negozio di giocattoli per bambini.