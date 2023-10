Acr Messina – Giugliano, mister Modica: “la strada tracciata è giusta”

StrettoWeb

Sono 23 i convocati di mister Modica per il match di domani pomeriggio contro il Giugliano. Il tecnico dell’Acr Messina deve rinunciare ancora a Firenze e Zammit, mentre torna a disposizione Scafetta. Questa mattina la consueta rifinitura allo stadio “Franco Scoglio”. “Il Giugliano è una squadra in salute e in crescita – afferma Modica– che ha ribaltato gli ultimi due incontri contro Francavilla e Taranto, gioca un buon calcio con intensità importante, dovremo richiamare tutte le nostre forze fisiche ed umane per difendere il nostro nome. Dobbiamo essere sempre noi stessi con la consapevolezza che la strada tracciata è giusta, al di là dei miglioramenti costanti attraverso il lavoro posso rimproverare poco ai miei ragazzi nonostante le sbavature”.

“La squadra mi soddisfa a pieno, dobbiamo cercare di fare risultati alla luce delle prestazioni. Emmausso è un bravissimo ragazzo, da lui pretendo tanto, sa che voglio sempre qualcosa in più , i grandi giocatori possono steccare una o due partite ma alla terza voglio la prestazione. Lui capirà tranquillamente cosa mi deve dare, se gli toccherà la panchina saprà capirmi. Da lui mi aspetto quel quid in più per tirare avanti anche i calciatori più deboli”, conclude Modica.

I convocati: