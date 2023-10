Acr Messina, che colpaccio! Cade una big al Franco Scoglio: 1-0 all’Avellino con Plescia-gol

StrettoWeb

Le premesse c’erano state contro la Turris, nonostante la beffa finale, ma anche a Francavilla, con un gol annullato che grida vendetta e una buona prestazione. Oggi la conferma, senza scherzetti vari: l’Acr Messina c’è e ottiene la prima vittoria stagionale contro una delle big del torneo, l’Avellino di Pazienza, che aveva fatto due su due dopo essere subentrato a Rastelli in panchina.

La rete, l’unica del match (e quindi decisiva) arriva da Plescia, ex della gara che aveva già timbrato il cartellino nel match contro la Turris. Un gol alla mezz’ora dell’attaccante dei peloritani indirizza la gara a favore della squadra di Modica, che questa volta riesce a resistere fino alla fine e a non subire gol. Discreta cornice di pubblico anche quest’oggi, specie per via del gemellaggio delle due tifoserie: quasi 3 mila sugli spalti del San Filippo, di cui quasi 400 tifosi ospiti.

Risultati Serie C girone C

Acr Messina-Avellino 1-0

Casertana-Catania 0-4

Classifica Serie C girone C

Latina 11 Juve Stabia 11 Picerno 10 Turris 10 Benevento 10 Potenza 10 Foggia 8 Catania 7 Audace Cerignola 7 Taranto 7 Avellino 7 Virtus Francavilla 7 Crotone 7 Brindisi 6 Acr Messina 5 Giugliano 4 Casertana 4 Monopoli 3 Monterosi Tuscia 2 Sorrento 1