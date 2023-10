A Webuild, gruppo che si occuperà del Ponte sullo Stretto, il rating per le pratiche ambientali

StrettoWeb

Nuovo riconoscimento internazionale per Webuild per l’impegno in tema di pratiche ambientali, sociali e di governance applicate. Webuild ha ottenuto il rating “AA” (leader) nella valutazione di MSCI ESG Ratings, tra le principali società di rating ESG (Environmental, Social, Governance) a livello globale, registrando uno scatto in avanti, rispetto al precedente “A”, e migliorando il posizionamento di Webuild tra le aziende leader nella sostenibilità.

A guidare l’upgrade del rating 2023, che consolida un trend positivo avviato nel 2018, sono state essenzialmente le performance del Gruppo in ambito Health & Safety (Salute e Sicurezza), la governance e l’elevata focalizzazione del Gruppo su opportunità legate all’utilizzo di tecnologie clean, con un maggiore impegno nei settori clean water e green buildings.

MSCI ESG Research ha in particolare premiato l’impegno del Gruppo nel garantire migliori condizioni di salute e sicurezza, tema sempre centrale nelle sue strategie di sviluppo, evidenziando anche gli obiettivi raggiunti nel 2022 e la significativa riduzione dell’indice di frequenza degli infortuni (LTIFR). Nel 2022, questo indice ha registrato un -41% rispetto alla baseline del 2017, superiore al target prefissato per l’anno.

Per MSCI ESG Research, Webuild è “leader rispetto alla maggior parte dei peers su scala globale in materia di corporate governance”. Le pratiche di governance adottate da Webuild sono, infatti, ben allineate con gli interessi degli azionisti, e viene riconosciuta in particolare la grande attenzione all’indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il giudizio conferma la visione di lungo periodo del Gruppo, la sua strategia di sostenibilità e il piano di business orientato al consolidamento della crescita e alla creazione di valore condiviso per azionisti, investitori, dipendenti, clienti e comunità. Un impegno in materia di ESG che ha già ottenuto riconoscimenti internazionali: il Gruppo è entrato a far parte del MIB® ESG Index di Borsa Italiana ed è stato confermato tra i top player di settore nelle valutazioni dei rating ESG emessi da primarie organizzazioni indipendenti quali CDP Climate Change (A-), ISS-ESG (C+ livello Prime) e Moody’s ESG- ex Vigeo Eiris (livello Advanced).

MSCI ESG Research fornisce rating ESG MSCI a società di livello internazionale e alcune aziende private su una scala da AAA (leader) a CCC (laggard), a seconda dell’esposizione a Rischi ESG specifici del settore e alla capacità di gestire tali rischi rispetto ai concorrenti.