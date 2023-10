A Sant’Eufemia d’Aspromonte l’inaugurazione della sede della Lega

StrettoWeb

“L’inaugurazione di una sede della Lega in pieno centro a Sant’Eufemia d’Aspromonte programmata per venerdì 20 ottobre alle 19 è un ulteriore segnale del buon lavoro svolto dal Partito negli ultimi tempi. Lavoro che ha prodotto un forte radicamento sul territorio provinciale di Reggio Calabria. E proprio in riconoscimento di questo grande impegno sul territorio è stato deciso che all’evento dovesse partecipare un alto rappresentante del Partito: il Sottosegretario Claudio Durigon“. E’ quanto si legge in una nota del capogruppo Lega Salvini Calabria, Giuseppe Gelardi.

“Saranno inoltre presenti Deputati e Senatori del Partito, il Presidente del Consiglio regionale, tutti i Consiglieri regionali iscritti al Gruppo che rappresento in Regione, il Commissario regionale, il giovane referente della Sezione, e militante del Partito, Giuseppe Polimeni. Un grande evento per il mio paese che torna ad essere al centro delle dinamiche politiche come non succedeva più da diversi anni. Una serata importante quella del 20 ottobre a Sant’Eufemia, che precederà l’incontro del 21 in Consiglio regionale, dove si discuterà, sempre alla presenza di Durigon e del membro del CDA “Ponte sullo Stretto” Giacomo Saccomanno, del Ponte sullo Stretto“, prosegue la nota.

“Ad ulteriore testimonianza dell’impegno della Lega verso questo progetto per il sud, che vede la provincia di Reggio interessata direttamente – continua Gelardi –. Un impegno per il quale si sta spendendo in prima persona il Segretario Salvini, e che certifica una volontà di essere il partito “del fare”. Così si giustifica l’aumento del 3% del Partito negli ultimi sondaggi! Due giornate quindi di grande importanza per il nostro territorio, per le quali io, calabrese di Sant’Eufemia, non posso che essere orgoglioso“.