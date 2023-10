A Reggio Calabria Scatti Mediterranei, l’incontro d’Arte Fotografica 2023

StrettoWeb

Il Cine Foto Club Vanni Andreoni, ha organizzato la manifestazione fotografica “Scatti Mediterranei – 53°/54° Incontro d’Arte Fotografica 2023”. Luogo dell’evento, ancora una volta, il Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” della Città Metropolitana di Reggio, sito in via Emilio Cuzzocrea, 48 – Reggio Calabria, che resta chiuso la domenica pomeriggio e il lunedì. Il periodo della manifestazione, è compreso dal 18 al 24 ottobre 2023.

Il programma prevede l’esposizione di mostre fotografiche (18/24 ottobre): “Gelsomino” di Alfio Bottino; “La terza immagine” di Rosa Salvia; “40° Corrireggio” di Leo Fiumara, Enzo Antonino e archivio Corrireggio 2023. Inoltre, saranno esposte le immagini ammesse e premiate al concorso naturalistico 2023 “Sergio Tralongo – II Edizione”, raccomandazione FIAF 2023U01, organizzato dall’Associazione “Stazione Ornitologica Calabrese” in collaborazione con il Cine Foto Club Vanni Andreoni.

Quest’anno si è dato spazio alla manifestazione reggina Corrireggio, che compie 40 anni di attività, sia con una mostra sia con un audiovisivo che riepiloga le 40 edizioni svolte.

Altre due mostre completano gli spazi espositivi: “Gigantografie” di Vanni Andreoni e “Raccolta d’immagini” di Aldo Fiorenza.

Il sabato pomeriggio 21 ottobre dalle ore 17:00, si terranno: “Incontro con Vanni Andreoni 25 anni dopo”; “Incontro con Aldo Fiorenza 1 anno dopo” con interventi spontanei di amici e dei rispettivi familiari.

Domenica mattina 22 ottobre, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, si svolgerà il 18° Concorso Fotografico Nazionale Vanni Andreoni, per le sezioni Portfolio e Immagini Singole.

Dopo la pausa pranzo, dalle ore 15:30, la manifestazione riprenderà i propri lavori presso la sede di “Arci Samarcanda”, sita anch’essa in via Emilio Cuzzocrea, però al civico 11 – Reggio Calabria, con la riunione della giuria del concorso; la proiezione e presentazione delle mostre in esposizione da parte degli autori; la proiezione delle immagini del concorso “Sergio Tralongo” con intervento di Giuseppe Martino e dell’audiovisivo “40° Corrireggio 2023” con intervento di Nuccio Barillà.

Seguiranno, la premiazione del 18° Concorso Vanni Andreoni e la consegna degli attestati a chiusura della giornata.