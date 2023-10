A Gioiosa Ionica il progetto “Giovani in movimento”

StrettoWeb

Lunedì 2 Ottobre alle ore 17:30 si terrà presso l’impianto sportivo comunale “Ai campetti” la presentazione del progetto “Giovani in movimento” realizzato dal partenariato che vede capofila l’Asd Sensation insieme all’associazione Tennis Club e ai soggetti del terzo settore del territorio quali la Società Cooperativa Sankara, Recosol, l’associazione Comma tre e il Comune di Gioiosa Ionica. Il progetto sarà realizzato con i fondi dell’Avviso pubblico per la creazione di spazi civici di comunità per i giovani, un’iniziativa promossa dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute.

L’incontro di presentazione del progetto, al quale parteciperanno i rappresentanti dei partner dell’iniziativa e il segretario regionale di Sport e Salute, Walter Malacrinò, sarà l’occasione per conoscere le iniziative di carattere sportivo e sociale che saranno realizzate. Il progetto si pone un duplice obiettivo: infondere e rafforzare nei giovani i valori educativi dello sport e costruire nuove opportunità ed esperienze di cittadinanza attiva attraverso l’attività sportiva. Per considerare raggiunti questi obiettivi bisognerà aumentare l’accesso alla pratica sportiva e ai valori educativi che ne conseguono con particolare attenzione a quelle persone in situazioni di svantaggio e disagio; facilitare l’accesso dei giovani ad uno spazio aggregativo e di confronto in cui verranno affrontate tematiche sociali attraverso seminari e laboratori che tratteranno temi quali nutrizione e sport, multimedia e informazione; creare un percorso di cittadinanza attiva che renda i giovani attori della vita democratica del territorio attraverso la costituzione finale di una consulta giovanile.

Walter Malacrinò spiega così il senso del progetto: “Spazi civici di comunità è un’iniziativa finalizzata a sostenere e finanziare progetti di innovazione sociale centrati sulla pratica sportiva, che prevedano la creazione e il rafforzamento di spazi civici, promuovendo il protagonismo giovanile e grazie a processi di empowerment individuale e collettivo all’interno di una più ampia prospettiva di inclusione sociale. Il dipartimento per le Politiche Giovanili, il Servizio Civile Universale, il Dipartimento dello Sport e Sport e Salute promuovono, attraverso gli “Spazi Civici”, la realizzazione di attività di aggregazione rivolte ai giovani dai 14 ai 34 anni, effettuate da associazioni e società sportive dilettantistiche, in partnership con altri soggetti e organizzazioni pubbliche e private“.