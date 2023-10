Il 118 di Sant’Eufemia d’Aspromonte: gli “angeli custodi” di un intero territorio | FOTO

StrettoWeb

Una postazione di emergenza territoriale del 118 nel cuore di un territorio come quello pre-aspromontano è un punto di riferimento fondamentale per i cittadini. E per Sant’Eufemia d’Aspromonte e i comuni limitrofi la postazione eufemiese è ormai indispensabile. Ieri, nei locali del sala consiliare del Comune, si è svolto in incontro per celebrare il 25° anniversario della creazione della locale postazione del 118. Un incontro nel quale il 118 è stato raccontato da istituzioni, cittadini e addetti ai lavori tra passato, presente e futuro.

Dopo i saluti istituzioni del sindaco, prof. Pietro Violi, è intervenuto il dott. Domenico Minniti, direttore del SUEM 118 di Reggio Calabria, che ha fatto il punto parlando anche di futuro e rassicurando i presenti in merito al futuro e alla permanenza della postazione nel comune di Sant’Eufemia. Tra i relatori anche il dott. Luigi Fedele, medico di base e promotore del 118 eufemiese, ai tempi in cui rivestiva il ruolo di consigliere regionale. Dopo l’intervento del prof. Giuseppe Gelardi, consigliere regionale eufemiese, che ha spiegato come il 118 sia un punto di riferimento e una sicurezza per i cittadini di tutto il territorio, sono intervenuti alcuni degli operatori del 118: il dottor Mileto, reggino che opera sul territorio da anni, il dottor Laganà e Carlo Violani, operatore del 118 e attualmente vicesindaco di Sant’Eufemia.

Sant’Eufemia d’Aspromonte, un 118 che è “di casa”

Numerosi gli interventi dal pubblico, tra cui quelli di alcuni medici del territorio e cittadini che hanno raccontato la propria esperienza con un 118 che, grazie all’umanità dei propri operatori, è percepito come “di casa” da molti e garantisce una sicurezza che per una zona periferica come quella delle colline pre-aspromontane non è così scontata. I racconti, intrisi di commozione e gratitudine nei confronti degli operatori, avevano come denominatore comune la percezione della sicurezza, da parte dei cittadini, anche in mezzo a un dramma.

Al termine dell’interessante dibattito è intervenuto il presidente del consiglio comunale, Teresa Borrello, che ha consegnato al direttore provinciale Domenico Minniti una targa da affiggere presso l’unità della postazione in via Sergente Crea. In alto la fotogallery scorrevole con alcuni momenti dell’incontro.