Zelensky: “sanzioni più dure su energia e banche russe”

Il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha auspicato su Telegram un ulteriore rafforzamento delle sanzioni sui comparti russi energetico, finanziario e bancario. “E’ importante rafforzare le sanzioni contro i settori energetico, finanziario e bancario dei terroristi russi”, ha scritto evidenziando come sia anche “necessario” bloccare la fornitura a Mosca “di tutti i componenti e i pezzi di ricambio utilizzati per la fabbricazione di missili e droni”. Su Telegram il leader ucraino ha postato anche le immagini dell’incontro tenuto con il direttore del Freeman Spogli Institute for International Studies (Fsi), l’ambasciatore Michael McFaul che, insieme al capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Andri Yermak, guida il gruppo per le sanzioni contro la Russia. Un gruppo che, con le sanzioni, “ha già prodotto risultati significativi”, ha evidenziato ancora Zelenski dicendosi “fiducioso” che le maggiori pressioni su Mosca consentiranno a Kiev “di sconfiggere più rapidamente il terrore russo”.