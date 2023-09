Zelensky andrà alla Casa Bianca, colloquio con Biden: dopo l’asse Putin-Kim, si crea un altro blocco?

StrettoWeb

Dopo l’incontro tra Vladimir Putin e Kim Jong-un, è previsto alla Casa Bianca un altro incontro che sembra voler concretizzare un blocco opposto a quello tra Russia e Corea del Nord. Volodymyr Zelensky incontrerà Joe Biden al Congresso di Washington. Lo scrivono i media americani, parlando dell’arrivo negli Stati Uniti la prossima settimana del presidente ucraino.

Zelensky parteciperà di persona all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Ancora non è chiaro se il presidente ucraino terrà un discorso al Congresso, come era avvenuto nel dicembre scorso. La visita a Washington sarebbe prevista per giovedì prossimo.