Virtus Francavilla-Acr Messina, i convocati di Modica e il messaggio di Sciotto ai calciatori

Gara entusiasmante ma beffa finale. L’Acr Messina non demorde e guarda con fiducia al futuro dopo i primi due scoppiettanti pari. I tifosi lo hanno capito e dimostrato. Non c’è, però, molto tempo per pensarci: domani sera infatti i peloritani andranno in casa della Virtus Francavilla. Prima della partenza, questa mattina, il Presidente Sciotto ha fatto una visita a sorpresa alla squadra al San Filippo.

“Capisco siate rammaricati come lo sono io per i due punti persi, ma avete subito la chance di recuperarli. Mi aspetto quel grande impegno di giovedì apprezzato dalla nostra tifoseria. Sono certo che ci regalerete grandi soddisfazioni perché prima di essere calciatori siete grandi uomini. Credo molto nella forza di questo gruppo e nel lavoro che sta svolgendo il nostro allenatore Giacomino Modica”, ha detto.

I convocati di Modica