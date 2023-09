Villa San Giovanni, sopralluogo dei consiglieri di minoranza all’ archivio storico comunale

StrettoWeb

I consiglieri comunali di minoranza di Villa San Giovanni, Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco, desiderano rendere noto “il resoconto del sopralluogo effettuato il 12 settembre 2023 presso l’Archivio Storico Comunale di Villa San Giovanni, situato nel quartiere Ferrito. L’Archivio Storico Comunale di Ferrito è un luogo di cruciale importanza per la conservazione della storia del nostro territorio e delle sue istituzioni. I nuovi locali sono stati inaugurati il 12 giugno 2014 grazie all’opera congiunta del Sindaco Rocco La Valle e della Sovrintendente Archivistica per la Calabria, la dott.ssa Francesca Tripodi.

“La collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Sovrintendenza ha permesso il recupero, la tutela e il ripristino dell’Archivio Comunale. Conservare la memoria storica è un dovere che spetta a tutti gli amministratori, e l’impegno profuso in quegli anni per preservare la nostra identità storica merita il massimo rispetto. Il sopralluogo è stato condotto in risposta alle interrogazioni precedentemente presentate riguardanti l’accesso limitato all’Archivio Storico Comunale e alla conservazione del prezioso patrimonio culturale della nostra comunità. Durante la visita, abbiamo notato con preoccupazione che una considerevole quantità di documenti storici è stata trascurata, con scaffali vuoti e aree che richiedono cure e restauri urgenti. La ventilazione e l’isolamento risultano insufficienti, aumentando il rischio di danni causati da roditori“, rimarcano i consiglieri.

“Di conseguenza, abbiamo sollecitato con urgenza:

L’intervento del Sindaco e della Giunta per risolvere la situazione dell’Archivio Storico;

Una relazione dettagliata sugli interventi necessari;

Il ripristino della corrente elettrica e l’installazione di un sistema d’allarme;

L’apertura regolare dell’archivio al pubblico;

L’assegnazione di personale adeguatamente formato.

Ricordiamo che gli Archivi degli Enti Pubblici rientrano nel Demanio dello Stato e rappresentano un pilastro fondamentale per la conservazione della nostra storia locale. L’Archivio Storico Comunale è un tesoro di inestimabile valore, queste risorse rappresentano la nostra identità, la nostra eredità e la fonte di ispirazione per le generazioni future. Durante il sopralluogo sono state scattate alcune foto che documentano lo stato attuale dell’Archivio Storico Comunale di Ferrito“, evidenziano. Infine, i consiglieri comunali di minoranza si impegnano “a monitorare attentamente le azioni intraprese e hanno chiesto il supporto della Soprintendenza per preservare questo patrimonio storico di inestimabile valore“.