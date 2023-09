Villa San Giovanni: Rocco Bellantone alla guida dell’Istituto Superiore di Sanità, la soddisfazione di Caminiti e Trecoci

StrettoWeb

Apprendendo con orgoglio della nomina del prof.re Rocco Bellantone alla guida dell’Istituto Superiore di Sanità, il sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti e il presidente del consiglio comunale Caterina Trecroci, rivolgono a nome dell’Amministrazione e dell’intero Consiglio comunale, “le più sincere congratulazioni per il prestigioso incarico. L’ennesimo riconoscimento conferito ad un professionista del quale questa città è fiera per l’alto valore degli impegni assunti nel corso della sua encomiabile carriera, spesa a sostegno della Sanità e della formazione dei giovani medici universitari e ricercatori. Siamo certi che il prof.re Bellantone saprà guidare l’Istituto con la riconosciuta e nota competenza e umanità’, affinché ricercatori e professionalità emergenti possano sempre più efficacemente promuovere la crescita della cultura scientifica unitamente alla promozione della salute. A lui i nostri migliori auguri per un proficuo e positivo lavoro a servizio del nostro Paese”.