Villa San Giovanni, Forza Italia contro il Pd: “Ponte fondamentale, dai Dem opposizione ideologica”

StrettoWeb

Il Circolo di Forza Italia di Villa San Giovanni e i consiglieri comunali di centrodestra desiderano rispondere “con determinazione alle recenti dichiarazioni del Partito Democratico in merito al futuro della nostra città. È ormai evidente che il segretario del PD di Villa San Giovanni sta perseguendo con fermezza una posizione contraria al Ponte sullo Stretto, basata su argomenti ideologici, che appaiono contraddittori e spesso non veritieri. La recente comparsa di un manifesto nei luoghi pubblici della città ha soltanto rafforzato la nostra convinzione sull’importanza del Ponte. Il PD villese sembra completamente scollegato dalla realtà, in quanto chi si oppone al Ponte sembra osteggiare anche altre infrastrutture cruciali, come l’AV/AC ferroviaria, i porti meridionali, l’ammodernamento dell’autostrada e lo sviluppo del sud, elementi fondamentali per il dialogo tra Asia, Africa ed Europa”.

“Ricordiamo che se il Segretario del PD avesse ottenuto il sostegno necessario durante le elezioni o avesse ottenuto consiglieri legati al PD all’interno della maggioranza, avrebbe potuto facilmente istituire la “cabina di regia” da lui richiesta invece di opporsi in modo ideologico al Ponte. È importante sottolineare che, alle ultime consultazioni elettorali, il PD villese non è riuscito a presentare una lista propria, un fatto storico per un partito che non aveva mai mancato alle elezioni cittadine. Invece di alimentare divisioni, il PD dovrebbe sostenere la richiesta della minoranza di basare il futuro di Villa San Giovanni sul lavoro svolto dalla Commissione “Ponte Piano Strategico”, un lavoro di grande valore patrimoniale per la città. L’autorevolezza di quella commissione avrebbe dovuto convincere la Sindaca ad un approfondimento“, rimarca la nota.

“Rispondendo ad un’altra citazione che grazie al PD, come il Segretario afferma, la Sindaca è riuscita a partecipare a qualche tavolo tecnico ed a interloquire con Salvini, questa è una dichiarazione su cui la Sindaca dovrà spiegare in Consiglio, visto che le voci che circolavano, fino a qualche tempo fa, vedevano la Sindaca impegnata ad interloquire con forze del centrodestra e con autorevoli Senatori della Lega per strappare un incontro con Salvini. Quale sia la bugia toccherà alla Sindaca svelarlo, sarà necessario che chiarisca la situazione in Consiglio Comunale, poiché vi sono informazioni contrastanti in merito.

Riguardo alla Variante di Cannitello, con la realizzazione del Ponte, quell’area diventerà semplicemente meravigliosa. Va notato che l’unico chilometro di AV/AC nel Meridione d’Italia è stato realizzato dal centrodestra con il governo Berlusconi. Il Ponte contribuirà ad aumentare il turismo nella nostra zona, rendendo Villa San Giovanni una destinazione più accessibile per i viaggiatori, consentendo loro di esplorare le bellezze naturali e culturali della nostra città e dell’intera area dello Stretto”, sottolinea la nota.

“Inoltre, dobbiamo riconoscere l’eccezionale lavoro svolto dall’On. Francesco Cannizzaro di Forza Italia in relazione agli interventi dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto legati al Ponte. Il suo impegno ha portato all’approvazione di un emendamento storico per la nostra città. È importante notare che non vi sono registrazioni di risorse significative impegnate dai deputati del PD a favore di Villa San Giovanni. L’inizio dei lavori per il Ponte rappresenta un momento cruciale nella storia di Villa San Giovanni. Questa infrastruttura, una volta completata, avrà un impatto significativo sul nostro territorio e porterà una serie di benefici che non possiamo sottovalutare.

Il Ponte rappresenta una potenziale opportunità di sviluppo economico per Villa San Giovanni. La sua costruzione e gestione potrebbero generare nuovi posti di lavoro per i residenti locali, contribuendo a stimolare l’occupazione e a migliorare la qualità della vita nella nostra comunità. Va notato che il governo centrale sta confermando sempre di più l’importanza della realizzazione del collegamento stabile tra Villa San Giovanni e Messina. Il PD cittadino dovrebbe sostenere questa iniziativa piuttosto che continuare a sollevare dubbi. Infine, la nostra proposta rimane quella di riprendere il documento realizzato dalla Commissione Ponte Piano Strategico ed approvato in Consiglio comunale, valutando anche l’apertura ai professionisti della società civile che sono disponibili a dare il loro contributo, il tutto con un approccio positivo alla nuova infrastruttura”, conclude la nota.