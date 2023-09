Villa, Forza Italia: “massima soddisfazione per l’assoluzione di Marco Siclari”

StrettoWeb

“La triste vicenda giudiziaria che ha coinvolto il Senatore Marco Siclari, costretto a rinunciare alla ricandidatura nel momento topico della sua attività politica a causa delle infamanti accuse non può passare sotto traccia”. E’ quanto afferma il Coordinatore Cittadino di Forza Italia Villa San Giovanni, Daniele Siclari. “La bellissima notizia dell’assoluzione in appello del Senatore Siclari, con la Procura che ha richiesto direttamente la stessa assoluzione rappresenta il giusto epilogo che ha certificato, qualora ce ne fosse di bisogno, la totale estraneità del senatore Villese da ogni contestazione sollevata. Al senatore Siclari, alla sua famiglia la nostra vicinanza come referenti del circolo di forza Italia cittadino a nome di tutti gli iscritti e simpatizzanti al partito. Tutto ciò nella speranza che questo gravissimo errore giudiziario, che ha trovato fortunatamente la giusta risonanza anche nelle testate giornalistiche nazionali, sia presto accantonato nelle pagine buie della giustizia italiana verso la quale tutti crediamo nella bontà dell’azione svolta nella consapevolezza che in alcuni casi gli errori giudiziari determinano lo stravolgimento della vita delle persone, così come accaduto nei tre anni da incubo del già Senatore Siclari”, rimarca Siclari.

“Esprimiamo la massima soddisfazione per il risultato raggiunto nella consapevolezza della bontà dell’ azione politica svolta dal Senatore Siclari che nel periodo di sua permanenza in Senato della Repubblica si è contraddistinto per l’impegno continuo e costante verso la risoluzione delle problematiche dei nostri territori ed è stata una grandissima perdita politica e istituzionale la sua mancata partecipazione alle ultime consultazioni politiche nazionali seppur ancora incisiva è la presenza dell’ azione politica del Senatore Siclari in Città al qual’è rivolgiamo un grandissimo augurio per il risultato raggiunto e per i suoi obiettivi politici futuri”, conclude Siclari.