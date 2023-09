Via del cotone: “preziosa opportunità per la Sicilia anche grazie al Ponte”

StrettoWeb

La “Via del Cotone” è il progetto di corridoio economico tra India, Medio Oriente ed Europa, firmato a New Delhi a margine dei lavori del G20 che evidentemente punta a essere l’alternativa alla Via della Seta cinese. Una rete di ferrovie, porti e collegamenti energetici uscito allo scoperto dopo mesi di negoziati con la firma di un memorandum.

Il libero pensatore Massimo Scarafia esprime la sua opinione: “la nuova via del cotone rappresenta un’ulteriore preziosa opportunità per il nostro Paese, con particolare riguardo alla Sicilia, in posizione strategica al centro del Mediterraneo. Ancora una volta meta preferita sarà la Sicilia, con il porto di Augusta (già al centro di grossi investimenti nel PNRR) a guidare la classifica dei preferiti, assieme al corridoio Helsinki-Malta attraverso la Sicilia e la Calabria finalmente unite dal realizzando ponte sullo stretto di Messina, anello indispensabile dello stesso corridoio“, conclude.