Serie B, Venezia-Palermo 1-3: Brunori-show, il bomber fa tripletta e scaccia i mugugni

Il Palermo si riscatta alla grande dopo la sconfitta nel finale in casa contro il Cosenza e sbanca per 1-3 il campo del Venezia, tra le altre favorite di questo campionato. La serata è tutta sua, del bomber ritrovato (ma in realtà mai scomparso): Brunori, che sigla una tripletta. L’attaccante rosanero scaccia i mugugni dei soliti odiatori da social di questo inizio di torneo e vince da solo la gara, segnando tra l’altro le prime reti stagionali. Il primo gol è al 9′, il secondo all’ora di gioco, nuovo vantaggio dopo il momentaneo pari, e il tris finale poi in pieno recupero.

Risultati Serie B

Cosenza-Cremonese 1-2

Lecco-Feralpisalò 1-2

Ascoli-Ternana 2-0

Reggiana-Pisa 0-0

Spezia-Brescia 0-0

Sudtirol-Modena 0-0

Venezia-Palermo 1-3

Classifica Serie B

Parma 14 Palermo 13 Modena 12 Venezia 12 Catanzaro 11 Como 10 Cremonese 10 Sudtirol 10 Cosenza 8 Bari 8 Cittadella 8 Brescia 8 Pisa 8 Reggiana 7 Ascoli 7 Feralpisalò 4 Sampdoria 3 (-2) Ternana 2 Spezia 2 Lecco 1