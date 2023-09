Vasto incendio a Barcellona Pozzo di Gotto, sul posto i Vigili del Fuoco | FOTO

StrettoWeb

I Vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo stanno intervenendo, nel comune di Barcellona P.G., dalle ore 13,40 di oggi, con APS (autopompaserbatoio) e pick-up con modulo antincendio, per un vasto incendio che ha coinvolto scarti di potature, esattamente nella via Galileo Galilei, nelle immediate adiacenze di uno spiazzo limitrofo ad un capannone industriale.

Per domare le fiamme sono state inviate tre autobotti, una proveniente dal comando provinciale VVF di Messina, una dal comune di Barcellona P.G. e una dal Corpo Forestale Siciliano. Si sta provvedendo in maniera incessante al minuto spegnimento ed alla bonifica dell’area.

Seguiranno aggiornamenti.