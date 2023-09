Valditara all’istituto professionale ‘Trecroci’ di Villa San Giovanni | FOTO

StrettoWeb

Nel corso della recente visita in Calabria, il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha avuto modo di apprezzare le competenze degli studenti e la professionalità degli insegnanti dell’Istituto professionale alberghiero e turistico ‘Trecroci’ di Villa San Giovanni, partecipando al buffet allestito nei locali dell’Ambito territoriale di Reggio Calabria.

Incontrando i ragazzi, dopo averne riconosciuto le capacità e ringraziato per il lavoro svolto, il ministro ha evidenziato come l’indirizzo di studio da loro scelto offra concrete prospettive di occupabilità, e sarà valorizzato ulteriormente col nuovo sistema formativo degli istituti professionali.

La composizione del buffet, arricchita da pittoresche creazioni floreali realizzate con la frutta, ha esaltato i sapori delle cinque province calabresi, col ministro che, dopo aver rivelato di prediligere il peperoncino e la gassosa al caffè, tra le tante preparazioni ha particolarmente gradito il rotolo di pasta di pane con cipolla di Tropea, nduja e tonno ed i cocktail.

La dirigente scolastica, Enza Loiero, ha ringraziato il ministro per l’attenzione, confermando l’impegno già avviato di incrementare le attrezzature ed i laboratori non soltanto per migliorare l’offerta formativa dell’istituto, ma anche per aumentare le opportunità di crescita del settore alberghiero e turistico del territorio.