Ucraina, Blinken: “progressi nella controffensiva”

“Abbiamo visto buoni progressi nella controffensiva, il che è molto incoraggiante”. Così il Segretario di Stato americano Antony Blinken a Kiev dove, dopo l’incontro con il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, avrà un aggiornamento diretto sulla controffensiva dal presidente Volodymyr Zelensky, che ieri si è recato a incontrare le truppe impegnate sul fronte orientale.

“Vogliamo assicurarci che l’Ucraina abbia ciò di cui ha bisogno non solo per avere successo nella controffensiva, ma che abbia ciò di cui ha bisogno a lungo termine, per essere certi di avere un forte deterrente, una forte capacità di difesa, in modo che in futuro, aggressioni come queste non si ripeteranno più”, ha aggiunto Blinken.