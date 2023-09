Tropea, Scilla, Diamante e Riace: con le nuove cialde di Caffè Mauro un carico di energia Made in Calabria per la Traversata dello Stretto

StrettoWeb

Caffè Mauro omaggia la sua patria, la Calabria, e le dedica quattro delle sue cialde. Riace, Scilla, Tropea e Diamante sono le nuove nate dalla torrefazione di Campo Calabro. Oggi, al termine della Traversata dello Stretto con Novella Calligaris, la Mauro si è occupata di fornire il caffè ai partecipanti giunti sulla coste calabresi dalla Sicilia. Proprio le quattro tipologie di cialde dedicate alle località calabresi hanno ridato energie a chi, con fermezza e forza d’animo, ha attraversato lo Stretto. Riace, Scilla, Tropea e Diamante sono anche le protagoniste di un concorso che permette di “vincere la Calabria” semplicemente acquistando una confezione di cialde Caffè Mauro. In palio una macchina da caffè a settimana e un weekend in Calabria.

Si può partecipare al concorso, valido dall’01/09/23 al 31/12/23, acquistando una confezione da 18 o 50 cialde a scelta tra Riace, Scilla, Tropea e Diamante. Inquadrando il QR code sulla confezione o iscrivendosi direttamente su vincilacalabria.caffemauro.com, sarà possibile caricare lo scontrino e scoprire subito l’eventuale vittoria. Chi vince riceverà una mail di conferma.

La posta in palio è una macchina da caffè a cialde Medea ogni settimana e inoltre si potrà partecipare all’estrazione finale per vincere un weekend per due persone in Calabria, in hotel a 4 stelle, nelle località a cui sono dedicate le cialde: Riace, con la sua miscela intensa, Scilla, il decaffeinato, Tropea, con miscela cremosa, e Diamante, il più forte dei quattro.