Domani la traversata dello Stretto: la nuotatrice Calligaris sfiderà le acque tra Reggio e Messina per celebrare un record

Il progetto “Annulliamo le Distanze” prevede domani, sabato 9, una traversata non agonistica a nuoto dello Stretto di Messina, organizzata per la celebrazione dei 75 anni dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, con il patrocinio del comune di Messina. E’ quanto evidenziato oggi a palazzo Zanca nel corso di una conferenza stampa, cui hanno partecipato il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro e la campionessa olimpionica Novella Calligaris.

“Abbiamo accolto con grande piacere questa iniziativa – ha dichiarato il sindaco Basile – che, oltre alla celebrazione dei 75 anni dell’ANAOAI, promuove il binomio sport-cultura e trasmette i valori della maglia azzurra quali solidarietà, amicizia, integrazione, abbattimento delle barriere fisiche, psicologiche e culturali. ‘Annulliamo le Distanze’ infatti suscita l’interesse della collettività e attraverso lo sport trasmette messaggi puri e sani. Non a caso come Amministrazione comunale puntiamo su una crescita delle attività sportive nella nostra città attraverso l’impiantistica, ma anche con l’organizzazione di incontri, eventi e appuntamenti”.

L’assessore Finocchiaro si è soffermato prima sulla presenza a Messina di Novella Calligaris “un mito per quelli della mia generazione, siamo cresciuti negli anni della sua impresa sportiva” e poi, nel definire l’importanza dello sport in termini di aggregazione, unione e confronto, ha sottolineato come “oggi e domani viviamo altre due gran belle giornate di sport. E’ un piacere ospitare a palazzo Zanca campioni e sportivi di livello mondiale”.

Presenti infatti anche i campioni olimpionici messinesi Silvia Bosurgi e Massimo Giacoppo, la messinese d’adozione Federica Radicchi e la campionessa Martina De Memme, premiati con il segno distintivo dell’Associazione WOA (World Olympians Association). L’incontro di oggi è stato aperto dalle note dell’inno degli Azzurri d’Italia. Nel corso della conferenza stampa il sindaco Basile ha ricevuto in dono dalla Calligaris la riproduzione della fiaccola olimpica dei Giochi invernali di Cortina ’56.

Calligaris, presidente di ANAOAI e detentrice del primo record mondiale della storia del nuoto italiano, vanta nel suo palmares anche una medaglia d’argento e due di bronzo alle Olimpiadi di Monaco di Baviera nel 1972; nel corso del suo intervento ha ammesso che “quando lo sport chiama, io ci sono sempre. Domani tornerò in acqua a distanza di 49 anni. Ringrazio il sindaco Basile, l’Amministrazione comunale e tutti voi per la calorosa accoglienza”.

La traversata si svolge infatti nel giorno del cinquantesimo anniversario del record del mondo registrato dalla Calligaris a Belgrado sugli 800 stile libero (8’52”973). Nelle acque dello Stretto si tufferanno anche circa 20 atleti che hanno fatto parte della Nazionale Italiana. Il ritrovo dei partecipanti alla traversata sarà alle ore 8, al lido Horcynus Orca a Capo Peloro, con partenza tra le 9 e le 10 e arrivo a Cannitello a Villa San Giovanni. Nel pomeriggio, dalle 16 in poi, visita al Museo Archeologico Nazionale.