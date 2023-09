Trasporti nello Stretto, dal 1° ottobre i nuovi orari degli aliscafi Messina-Reggio Calabria: ci sono le corse serali

StrettoWeb

Liberty Lines annuncia l’apertura delle vendite della nuova tratta Messina / Reggio Calabria che prevede partenze giornaliere in ottemperanza al nuovo bando che la società si è aggiudicata per 4 anni, a partire dal 1° ottobre 2023. L’operativo messo in campo dalla società prevede 16 partenze da Messina e rispettivi ritorni da Reggio Calabria nei giorni infrasettimanali (per un totale di 32 corse giornaliere) e 6 partenze da Messina e rispettivi rientri da Reggio Calabria nei fine settimana (per un totale di 12 corse giornaliere). Sarà inoltre sempre presente (sette giorni su 7) la partenza da Messina ore 23.00 con rientro da Reggio Calabria alle ore 23.40.

Il servizio sarà svolto da due catamarani ed un aliscafo ed i biglietti partono da 4 euro per la tratta singola e 7 ero in caso di acquisto congiunto di andata e ritorno. Numerose sono le facilitazioni previste per i viaggiatori abituali, pendolari, studenti ed appartenenti alle forze dell’ordine. Per avere informazioni, acquistare i biglietti e fare domanda per abbonamenti e agevolazioni è possibile rivolgersi alle biglietterie, contattare il call center al numero +39 0923 022022 o consultare il sito web www.libertylines.it