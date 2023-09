Tragedia e strazio a Lampedusa: un altro neonato morto

StrettoWeb

Un altro cadavere e anche questa volta si tratta di un neonato, sbarcato al molo Favarolo di Lampedusa da una motovedetta della Capitaneria. I militari hanno salvato un gruppo migranti nelle acque antistanti l’isola. Subito dopo l’attracco è stata portata a terra la salma del bimbo che è stata sistemata in una bara bianca e portata al cimitero di contrada Imbriacola. Una persona, probabilmente la mamma del neonato, è stata invece portata, in ambulanza, al Poliambulatorio.

Sono 121 i migranti sbarcati, a partire dalla mezzanotte, a Lampedusa. Tre i natanti, partiti da Sfax e da Zwara, che sono stati agganciati da una motovedetta della Guardia di finanza. I gruppi, fra cui un totale di 14 donne, hanno riferito di essere originari di Egitto, Siria, Sudan, Guinea, Camerun e Costa d’Avorio. Ieri sull’isola c’erano stati complessivamente 15 sbarchi con complessive 527 persone.

All’hotspot di contrada Imbriacola ci sono, al momento, 2.796 ospiti. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, nelle prossime ore la polizia inizierà a scortare 400 degli ospiti al porto, verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy per Porto Empedocle. Sono in corso di pianificazione poi, per il pomeriggio e la serata, altre partenze.