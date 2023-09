Freccia Tricolore si schianta al suolo: il pilota si lancia con il paracadute, muore una bimba di 5 anni | VIDEO

StrettoWeb

Dramma a Torino a causa di un incidente aereo che ha provocato la morte di una bimba di 5 anni ed il ferimento di un bimbo di 9 anni. Secondo una prima ricostruzione un aereo delle Frecce Tricolori durante un test per un’esibizione prevista domani, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato a terra.

Il pilota, per fortuna, è riuscito a salvarsi lanciandosi con il paracadute. Gli altri mezzi delle Frecce Tricolori hanno correttamente completato l’atterraggio nella base aerea di Collegno.