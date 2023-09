Terremoto in Marocco, una catastrofe: sale ad 820 il numero delle vittime

StrettoWeb

Una tragedia immane che ha seminato macerie e morte: il bilancio del terremoto in Marocco è disastroso. La scossa, registrata ieri sera alle 23: 11 e di magnitudo 6.8, non ha lasciato nulla, solo disperazione: il numero dei morti è salito ad 820, secondo quanto riportato dai media marocchini, mentre i feriti sono almeno 672, di cui 205 in gravi condizioni. La scossa è stata chiaramente avvertita lungo tutta la dorsale dell’Atlante e nel versante opposto della catena montuosa a Casablanca , fino a Rabat.

Un evento di proporzioni tragiche, con i superstiti che scavano invano tra le macerie, cercando familiari e conoscenti. 30 secondi di panico totale, con le case che sono crollate in piena notte, macchine danneggiate, luce e connessione internet interrotta, la povera gente in preda al panico che si è riversata per le strade invocando aiuto. Al momento, dei 200 connazionali in Marocco, non giungono notizie di italiani feriti.

Su quanto accaduto in Marocco, il Premier Giorgia Meloni – al momento impegnata al G20 di Nuova Dehli – ha espresso vicinanza al Paese. In una nota rilasciata da Palazzo Chigi, si legge: “il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha appreso con dolore il tragico bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Marocco. Vicinanza e solidarietà al primo ministro Aziz Akhannouch, ai familiari delle vittime e al popolo marocchino, manifestando la piena disponibilità dell’Italia a sostenere il Marocco in questa emergenza“.