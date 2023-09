Taurianova: convegno sulla legge regionale che disciplina le palestre della salute

StrettoWeb

Si è concluso lo scorso 4 settembre a Taurianova in Piazza Italia il convegno sulla legge regionale che disciplina le palestre della salute su tutto il territorio. L’evento organizzato dal Dott. Francesco Misiti e dal Prof. Frank Nania, con il patrocinio del comune di Taurianova e del Consiglio regionale. A fare gli onori di casa il primo cittadino Roy Biasi che si è complimentato con gli organizzatori per la rilevanza sociale della tematica in oggetto. A seguire i saluti di Monsignore Milito che si è soffermato sull’importanza di stare bene. A concludere la fase dei saluti il promotore dell’incontro Francesco Misiti che ha ringraziato i presenti e ha sottolineato come sia importante fare prevenzione per contrastare alcune condizioni patologiche che possono risultare disabilitanti. Inoltre, Misiti ha ringraziato On. Giuseppe Gelardi per l’obiettivo raggiunto e ha voluto menzionare anche l’operato di chi in passato ha lavorato alla proposta di legge come l’On.Francesco D’agostino e On.Tilde Minasi. Ad aprire la prima sessione è stata la Dott.ssa Carmela Nicotera medico di medicina generale che ha focalizzato l’attenzione sull’approccio medico paziente. Successivamente il Prof. Raffaele Scarfò che ha approfondito le tematiche dell’esercizio fisico e condizioni patologiche come il diabete.

A chiudere la prima sessione la Dott.ssa Greta Alampi nutrizionista il cui intervento sul corretto stile di vita è stato diretto ed equilibrato.

La seconda sessione del convegno ha previsto gli interventi di Giuseppe Cutrupi farmacista che ha dissertato sulle sostanze dopanti utilizzati nello sport. A seguire il Dott. Marco Scaramuzzino pneumologo che ha discusso la relazione tra sport e malattie respiratorie. A concludere con la seconda sessione il Dott. Carmelo Nicotera terapista che ha indicato le linee guida dei protocolli di esercizio fisico terapeutico e menzionando lo stesso come strumento utile per migliorare le capacità del paziente affetto da patologie croniche.

L’ultima sessione ha visto il dott. Ilario Nasso magistrato presso il Tribunale di Vibo Valentia che ha parlato di legalità e sport.

E Infine Frank Nania anche lui organizzatore dell’evento che ha coinvolto la gente attraverso un intervento concreto che mirava a far capire come la gestione delle palestre sia cambiato e soprattutto chi vuole parlare di salute si deve adeguare a nuovi protocolli.

A chiudere i lavori del convegno ci ha pensato l’On. Giuseppe Gelardi consigliere e capogruppo della Lega in consiglio regionale. Che ha manifestato grandi elogi nei confronti di Misiti e di Nania per l’ottimo progetto di legge che sono riusciti ad elaborare. A coordinare l’incontro l’impeccabile avv. Rosario Milicia che riuscito egregiamente a moderare i lavori del convegno.