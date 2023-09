Taormina, De Luca durissimo: “Daspo per chi non paga le tasse”

StrettoWeb

Cateno De Luca prosegue la lotta contro gli evasori ed in consiglio comunale annuncia: “per chi non paga i tributi a Taormina, arriverà il Daspo. Non è possibile che chi evade le tasse continui ad avere addirittura beni in concessione”. “Per loro – rimarca l’ex sindaco di Messina – emetteremo un Daspo amministrativo. Non potranno ottenere bene in concessione per almeno 5 anni”.

Il provvedimento riguarderà anche chi in qualità di socio fa parte di una società”, conclude il leader di Sud chiama Nord.