Taormina: applausi per il concerto di Jerome Laran e del Sikelia Saxophone Quartet

Concerto presso la chiesa di Santa Caterina, dei Sikelia Saxophone Quartet e del sassofonista francese Jerome Laran, insieme hanno regalato alla città di Taormina un’esibizione musicale inedita. L’evento, è stato organizzato con la collaborazione dell’”Accademia Filarmonica di Messina” e del “Club per l’Unesco di Taormina, Val d’Alcantara e Val d’Agro”. Presente per il Club Unesco il prof. Carlo Turchetti delegato dal presidente, Santo Torrisi vicepresidente e Vilma De Lazzari. L’originale concerto ha dato la possibilità di far esibire il noto sassofonista francese Laran, nella splendida città di Taormina, fiore all’occhiello della cultura, dell’arte e della musica.

Le performance di Laran e del quartetto è stata applaudita dal numeroso pubblico, che ha riempito le due navate della Chiesa di Santa Caterina. Il sassofonista francese nei giorni scorsi è stato impegnato in una Masterclass in seno all’ormai consolidato evento “Borgo in Musica” in San Marco d’Alunzio. Il “Sikelia Saxophone quarte”, gruppo consolidato negli anni formato da Giovanni Manganaro, Basilio Pintabona, Gero Cangemi e Carmelo Ricciardi, ha accompagnato il solista tra virtuosismi e pura melodia, creando momenti musicali intensi.

A fine concerto la segretaria del Club Unesco Vilma De Lazzari ha dichiarato “siamo felici di aver prestato la nostra collaborazione alla felice organizzazione del concerto, che è stato apprezzato dal numeroso pubblico, il nostro Club ormai da anni è perfettamente inserito nella dinamica vita culturale taorminese e non si risparmia quando nel suo percorso incontra professionalità e qualità”.