Tajani: “Kazakistan non aggirerà sanzioni a Mosca”

“È stato un colloquio molto positivo, ho apprezzato la posizione presa nei confronti della Russia e il premier mi ha ribadito che non il Paese non aggirerà le sanzioni alla Russia”. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri lasciando Astana, dopo aver incontrato il primo ministro kazako Alikhan Smailov. “Il Kazakistan è un Paese che ha 7.000 chilometri di frontiera con la Russia, quindi sente molto la pressione, ma ha dimostrato di essere sufficientemente autonomo non riconoscendo il referendum del Donbass”, ha proseguito Tajani.

“Quello che conta – ha concluso – è il rafforzamento delle relazioni bilaterali perchè il Kazakistan ha delle potenzialità economiche straordinarie, soprattutto per quanto riguarda le fonti energetiche, è un Paese con il quale l’Italia deve interloquire molto di più”.